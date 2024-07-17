Ένας εξοργισμένος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών του SpaceX και X στο Τέξας, αφού ένας νόμος της Καλιφόρνια απαγορεύει στα σχολεία να ζητούν από τους δασκάλους να αποκαλύπτουν στους γονείς πληροφορίες για τη φυλετική ταυτότητα των παιδιών τους.

"Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μασκ στο X μια ημέρα αφότου ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ υπέγραψε το επίμαχο νομοσχέδιο που προκαλεί νέα πολεμική σε μια ήδη ταραχώδη εκλογική χρονιά στις ΗΠΑ.

"Λόγω αυτού του νόμου, και πολλών άλλων που προηγήθηκαν, που επιτίθενται τόσο σε οικογένειες όσο και σε εταιρείες, η SpaceX θα μεταφέρει τώρα τα κεντρικά της γραφεία από το Χόθορν της Καλιφόρνια στο Στάρμπεϊς του Τέξας", ανακοίνωσε ο Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος τόνισε επίσης ότι μεταφέρει το X, πρώην Twitter, από τα κεντρικά του art-deco γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο στο Ώστιν, μια απειλή που είχε κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν υλοποίησε ποτέ.

"Βαρέθηκα να αποφεύγω συμμορίες βίαιων τοξικομανών μόνο και μόνο για να μπω και να βγω από το κτίριο", έγραψε ο Μασκ.

Ο μεγιστάνας έχει ήδη μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Tesla από το Πάλο Άλτο της Silicon Valley στο Ώστιν του Τέξας, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί ένα "αρχηγείο μηχανικής" στην Καλιφόρνια.

Η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ υποστηρίζει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά κάποιοι απαντούν ότι οι γονείς έχουν δικαιώμα να γνωρίζουν τι συμβαίνει με τα παιδιά τους.

Ο Μασκ είναι πατέρας μιας τρανς κόρης από την οποία είναι αποξενωμένος, και κατηγορεί ιδιωτικό σχολείο στην Καλιφόρνια για το γεγονός ότι έγινε ακροαριστερή και στράφηκε εναντίον του. Αποκαλεί την τρανς κόρη του "κομμουνίστρια" που πιστεύει ότι "κάθε πλούσιος είναι κακός".

