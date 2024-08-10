Λιβύη: Εννέα νεκροί και 16 τραυματίες σε συγκρούσεις ενόπλων σε προάστιο της Τρίπολης

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν χθες Παρασκευή μεταξύ ενόπλων στο προάστιο Ταζουρά της λιβυκής πρωτεύουσας.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι άκουσε καταιγισμό από πυρά λίγο πριν από την προσευχή της Παρασκευής, συμπληρώνοντας ότι είχε κλειστεί στο σπίτι του για λόγους ασφαλείας. Αφηγήθηκε πως οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για περίπου δυο ώρες, προτού αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή.

Η Ταζουρά είναι μια παράκτια περιοχή, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης.

Η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την εξέγερση του 2011 που ανέτρεψε το καθεστώς του συνταγματάρχη Καντάφι. Παραμένει διχασμένη, με δύο κυβερνήσεις να διεκδικούν την εξουσία: την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην Τρίπολη και εκείνη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χάφταρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

