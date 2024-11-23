Λίβανος: Τουλάχιστον 50 νεκροί από ισραηλινά χτυπήματα το τελευταίο 24ωρο

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ίσραελ Κατς, δήλωνε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να δρα «με αποφασιστικότητα» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού και 63 τραυματίστηκαν ενώ άλλοι 38 σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στα βορειοανατολικά και τα νότια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Από αυτούς, οι 16, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπααλμπέκ που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Άλλοι 14 σκοτώθηκαν στα νότια, πέντε εκ των οποίων στην Τύρο.

Στη Βηρυτό, ένα οκταώροφο κτίριο χτυπήθηκε με τέσσερις πυραύλους, σχεδιασμένους για να καταστρέφουν υπόγειους στόχους, ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες διατρητικές βόμβες για να σκοτώσει υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, όπως τον ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Αμίν Σίρι, βουλευτής που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ, είπε ότι δεν υπήρχε κανένα ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης στο κτίριο που χτυπήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

