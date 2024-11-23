Οικογένειες και δάσκαλοι διαδήλωσαν στη Βαλένθια το Σάββατο απαιτώντας άμεση δράση για τα σχολεία που υπέστησαν ζημιές από τις φονικές πλημμύρες που σκότωσαν πάνω από 220 ανθρώπους στην ανατολική Ισπανία και επηρέασαν την εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών.

Κρατώντας αφίσες που απαιτούσαν την παραίτηση του ηγέτη της Βαλένθια Κάρλος Μαζόν, διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στην ισπανική πόλη σχεδόν ένα μήνα μετά τη χειρότερη φυσική καταστροφή της χώρας εδώ και δεκαετίες, στις 29 Οκτωβρίου.

Η διαμάχη για τον χειρισμό των πλημμυρών από την περιφερειακή κυβέρνηση συνεχίζει να μαίνεται και ένα σωματείο καθηγητών την κατηγόρησε ότι άφησε τον καθαρισμό σε δασκάλους και μαθητές.

Πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην περιοχή της Βαλένθια μετά από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που έπνιξαν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε αυτοκίνητα και υπόγειους χώρους στάθμευσης, ενώ κατέρρευσαν σπίτια.

Τριάντα σχολεία εξακολουθούν να είναι κλειστά, είπε η περιφερειακή ένωση εκπαιδευτικών STEPV, αφήνοντας 13.000 παιδιά χωρίς μέρος για μάθηση.

Περίπου 5.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη διαδήλωση, δήλωσε η ισπανική κυβέρνηση.

«Αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι επειδή, δάσκαλοι, γονείς και εθελοντές χρειάστηκε να καθαρίσουν τα σχολεία. Έχουμε δει καθαρίστριες σε ορισμένα σχολεία, αλλά δεν είναι αρκετό», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του STEPV, Marc Candela.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια είπε ότι από τις 11 Νοεμβρίου περίπου 32.000 μαθητές από περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες επέστρεψαν στα σχολεία.

«Γίνονται έκτακτες εργασίες καθαρισμού σε εκπαιδευτικά κέντρα», δήλωσε ο Ντάνιελ ΜακΕβοΐ, υπουργός Παιδείας της Βαλένθια.

Ο Mazon κατηγορήθηκε ότι έστειλε προειδοποιήσεις για πλημμύρες στους κατοίκους πολύ αργά.

Παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη, αλλά αρνήθηκε να παραιτηθεί και είπε ότι το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη μέτρηση των ροών των υδάτων, που διευθύνεται από την εθνική κυβέρνηση, δεν απέστειλε επαρκείς προειδοποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

