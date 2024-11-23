Με τη συστηματική καταστροφή των χωριών στον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ επιδιώκει σύμφωνα με τους ειδικούς να δημιουργήσει μία νεκρή ζώνη για να εμποδίσει την επάνοδο της Χεζμπολάχ στη μεθόριο του Λιβάνου με το Ισραήλ μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με λιβανέζους αξιωματούχους, περί τα είκοσι χωριά κοντά στη συνοριακή γραμμή ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ έχουν καταστραφεί κατά το 70% από την έναρξη των μαζικών ισραηλινών βομβαρδισμών στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ακολούθησε στις 30 Σεπτεμβρίου χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού που ανατίναξε μεγάλο αριθμό κτιρίων.

«Το Ισραήλ μοιάζει να δημιουργεί μία ακατοίκητη νεκρή ζώνη καθ' όλο το μήκος της μεθορίου», δηλώνει ο Peter Harling, ιδρυτής του ερευνητικού κέντρου Synaps με έδρα τη Βηρυτό.

Ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν έχει ως στόχο την κατάληψη του νότιου Λιβάνου, αλλά την απώθηση της απειλής που συνιστά η Χεζμπολάχ για το βόρειο Ισραήλ.

«Το ζήτημα είναι να έχουμε κάποια εγγύηση ότι η Χεζμπολάχ δεν θα βρίσκεται κοντά στα σύνορα και δεν θα μπορεί να εξαπολύει επιθέσεις κατά του βορείου Ισραήλ. Αυτός είναι ο κύριος στόχος (...), δεν θέλουμε εκεί κάτω τη Χεζμπολάχ», εξήγησε στο AFP η πρώην στρατιωτικός Ορνα Μιζραχί, του Ινστιτούτου Σπουδών Εθνικής Ασφαλείας (INSS) του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι τοποθετεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Ο Χάσεμ Χαϊντάρ, πρόεδρος του Συμβουλίου του Νότου, το λιβανικού οργάνου που είναι επιφορτισμένο με την αποτίμηση των καταστροφών, δήλωσε στο AFP ότι 18 χωριά που βρίσκονται στα σύνορα με το Ισραήλ έχουν καταστραφεί κατά 70%.

Στόχος του Ισραήλ είναι η δημιουργία μιας ακατοίκητης νεκρής ζώνης, λέει κάνοντας την εκτίμηση ότι «45.000 κτίρια κατοικιών έχουν καταστραφεί».

Ο ειδικός στρατιωτικών θεμάτων Χασάν Ζούνι εξηγεί ότι καταστρέφοντας τα χωριά και πυρπολώντας τις δασικές εκτάσεις που τα περιβάλλουν, το Ισραήλ θέλει να καθαρίσει το έδαφος για τα ισραηλινά σημεία παρακολούθησης.

Οι λιβανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ ότι έκαψε δασικές εκτάσεις και αγροτικές καλλιέργειες βομβαρδίζοντάς τις με λευκό φώσφορο.

«Η ζώνη αυτή θα είναι ανοικτή στον έλεγχο και την παρακολούθηση των Ισραηλινών», λέει ο Χασάν Ζούνι, πρώην διοικητής της σχολής πολέμου του λιβανικού στρατού.

Θα γίνει αδύνατη η επανάληψη στα λιβανικά σύνορα του εγχειρήματος της 7ης Οκτωβρίου στη Γάζα, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ αποσύρθηκε από τον νότιο Λίβανο το 2000 έπειτα από 22 χρόνια κατοχής. Το 2006, ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, η οποία ουδέποτε εφάρμοσε την απόφαση του ΟΗΕ που προβλέπει ότι η σιιτική οργάνωση πρέπει να αποσυρθεί από τη ζώνη.

Σήμερα, διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός επικεντρώνονται στην καθολική εφαρμογή της απόφασης του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία μόνο οι λιβανικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι κυανόκρανοι της FINUL μπορούν να βρίσκονται σε αυτήν την ζώνη του νοτίου Λιβάνου.

Ο Κάλεβ Μπεν-Ντορ, πρώην αναλυτής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών εξηγεί ωστόσο ότι «οι ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς» είναι μία από «τις βασικές απειλές».

«Μία ζώνη ασφαλείας δεν θα έκανε και πολλά πρόγραμμα απέναντι στις ρουκέτες», λέει «αλλά θα εμπόδιζε τη Χεζμπολάχ να επιστρέψει στον νότο και να επανατοποθετήσει τις θέσεις της».

Ο Χασάν Ζούνι πιστεύει ότι η ισραηλινή τακτική είναι καταδικασμένη να αποτύχει, «διότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν και θα ξαναχτίσουν τα σπίτια τους αν υπάρξει πολιτική συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

