Οι πλούσιες χώρες αύξησαν την προσφορά τους για χρηματοδότηση για το κλίμα στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη COP29, αυξάνοντας τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες που είχαν απορρίψει μια προηγούμενη πρόταση ως ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, αλλά διήρκεσε μια επιπλέον ημέρα καθώς διαπραγματευτές από σχεδόν 200 χώρες - που πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία με συναίνεση - προσπάθησαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το επίμαχο σχέδιο χρηματοδότησης για την επόμενη δεκαετία.

Το συνέδριο δύο εβδομάδων βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης σχετικά με την οικονομική ευθύνη των πλούσιων βιομηχανικών χωρών, των οποίων η ιστορική χρήση ορυκτών καυσίμων προκάλεσε το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να αντισταθμίσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή.

Biman Prasad, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Φίτζι

Διαπραγματευτές από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και νησιωτικά κράτη εξέφρασαν απογοήτευση για τη διαδικασία του ΟΗΕ που είπαν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πρόκληση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αποχώρησαν προσωρινά από τις συνομιλίες το απόγευμα του Σαββάτου.

«Περιμένουμε μια συμφωνία απόψε»

Δεν ήταν σαφές εάν τελικά θα αποδεχόντουσαν το προτεινόμενο ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέχρι το 2035.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Φίτζι, Biman Prasad δήλωσε αισιόδοξος. «Όσον αφορά τα χρήματα, είναι πάντα αμφιλεγόμενο, αλλά περιμένουμε μια συμφωνία απόψε», είπε στο Reuters.

Ο πρόεδρος της COP29 Μουχτάρ Μπαμπάγιεφ ζήτησε από τις αντιπροσωπείες των χωρών να ξεπεράσουν τις διαφορές τους: «Σας ζητώ να ενισχύσετε τώρα τη δέσμευσή σας μεταξύ σας για να γεφυρώσετε το εναπομείναν χάσμα», είπε σε μια ομιλία της ολομέλειας.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες είχαν απορρίψει ως ανεπαρκή μια προηγούμενη πρόταση, που συντάχθηκε από τον οικοδεσπότη του Αζερμπαϊτζάν την Παρασκευή, η οποία προέβλεπε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να δίνουν 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια χρηματοδότηση.

Οι προηγούμενες αποτυχίες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης για το κλίμα έχουν επίσης κάνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να δυσπιστούν σε νέες υποσχέσεις.

Πέντε πηγές με γνώση των συζητήσεων κεκλεισμένων των θυρών δήλωσαν ότι η ΕΕ συμφώνησε ότι θα μπορούσε να δεχτεί τον υψηλότερο αριθμό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Δύο από τις πηγές είπαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Βρετανία επίσης συμφώνησαν.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αυστραλίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις διαπραγματεύσεις. Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ και το υπουργείο Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

«Η διαδικασία πρέπει να είναι περιεκτική»

Ο νέος στόχος προορίζεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών να παρέχουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για το κλίμα σε φτωχότερες χώρες ετησίως έως το 2020. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με δύο χρόνια καθυστέρηση, το 2022, και λήγει το 2025.

Εκπρόσωποι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μπλοκ μικρών νησιωτικών εθνών αποχώρησαν από την αίθουσα διαπραγματεύσεων με απογοήτευση κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά δήλωσαν ότι παρέμειναν προσηλωμένοι στην εξεύρεση συμφωνίας.

«Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από το να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε, αλλά η διαδικασία πρέπει να είναι περιεκτική», ανέφερε σε δήλωση η Συμμαχία Μικρών Νησιωτικών Κρατών.

Σε ένδειξη κάποιας προόδου, οι χώρες συμφώνησαν το βράδυ του Σαββάτου σε κανόνες για μια παγκόσμια αγορά για την αγορά και πώληση πιστώσεων άνθρακα που οι υποστηρικτές λένε ότι θα κινητοποιήσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έργα για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πίεση για 390 δις

Η Marina Silva, υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Βραζιλίας, δήλωσε ότι το έθνος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου - που πρόκειται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του επόμενου έτους - πιέζει για 390 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τις ανεπτυγμένες χώρες έως το 2035.

Marina Silva

«Μετά τη δύσκολη εμπειρία που έχουμε εδώ στο Μπακού, πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο αποτέλεσμα που να είναι αποδεκτό σύμφωνα με την έκτακτη ανάγκη που αντιμετωπίζουμε», είπε το Σάββατο σε ομιλία της στη σύνοδο κορυφής.

Οι διαπραγματευτές εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο εβδομάδων για να αντιμετωπίσουν άλλα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό στόχο, συμπεριλαμβανομένου του ποιος καλείται να συνεισφέρει και πόσο από τη χρηματοδότηση είναι σε βάση επιχορήγησης και όχι ως δάνεια.

Ο κατάλογος των χωρών που απαιτείται να συνεισφέρουν - περίπου δύο δωδεκάδες βιομηχανοποιημένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών εθνών και του Καναδά - χρονολογείται από έναν κατάλογο που αποφασίστηκε κατά τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα το 1992.

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ - Θα παίξει ρόλο η Κίνα;

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζήτησαν από άλλους να συμμετάσχουν στην πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και των πλούσιων σε πετρέλαιο κρατών του Κόλπου.

Mathew Carr

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα «γέννησε» ένα σύννεφο πάνω από τις συνομιλίες στο Μπακού. Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει υποσχεθεί να αφαιρέσει ξανά τις ΗΠΑ από τη διεθνή συνεργασία για το κλίμα, επομένως οι διαπραγματευτές από άλλα πλούσια έθνη αναμένουν ότι υπό τη διακυβέρνησή του η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δεν θα πληρώσει τον στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα.

Ένας ευρύτερος στόχος συγκέντρωσης 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματοδότηση για το κλίμα έως το 2035 - που θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση από όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και που οι οικονομολόγοι λένε ότι αντιστοιχεί στο ποσό που απαιτείται - περιλαμβανόταν στο προσχέδιο συμφωνίας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.