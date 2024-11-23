Πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Βαρκελώνη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα ενώσεων και συλλόγων ενοικιαστών, για να ζητήσουν τη μείωση των ενοικίων αλλά και να καταγγείλουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση καταλύματος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας.

Οι διαδηλωτές, που είχαν τη στήριξη κομμάτων της Αριστεράς και των συνδικάτων CCOO και UGT, συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα στο κέντρο της Βαρκελώνης. Στην κορυφή της πορείας, ένα τεράστιο πανώ έγραφε το σύνθημα «Αξιοπρεπές κατάλυμα για όλους».

«Σήμερα ξεκινά ένας νέος πολιτικός κύκλος για την κατοικία», είπε στους δημοσιογράφους η Κάρμε Αρκαράθο, η εκπρόσωπος του Συνδικάτου Καταλανών Ενοικιαστών, που συμμετείχε στην οργάνωση της κινητοποίησης. «Δεν είναι δυνατόν να έρχονται στις πόλεις μας επενδυτές και να παίζουν με τα διαμερίσματα σαν να είμαστε η Μονόπολη. Σήμερα, ήρθαμε να πούμε ότι αυτό τελείωσε», είπε απευθυνόμενη κυρίως «στους εισοδηματίες που μας κλέβουν τον μισό μισθό μας».

Οι διαδηλωτές ζητούν να μειωθούν τα ενοίκια κατά 50%, να επιτρέπεται στους ενοικιαστές να υπογράφουν συμβόλαια επ’ αόριστον μίσθωσης κατοικίας και να απαγορευτούν οι «κερδοσκοπικές» πωλήσεις κατοικιών. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλούν ότι θα προχωρήσουν σε «απεργία ενοικίων».

Μια παρόμοια διαδήλωση είχε οργανωθεί στις 13 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή, κτηματομεσιτική πύλη Idealista, η τιμή των ενοικίων ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 82% την τελευταία δεκαετία, ενώ οι μέσος μισθός μόνο κατά 17%, με βάση στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE). Λόγω της κατάστασης, η κυβέρνηση ψήφισε στις αρχές του 2023 έναν νόμο που προβλέπει ότι θα αυξηθούν οι κατασκευές κοινωνικών κατοικιών και θα επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες που αφήνουν κενά τα διαμερίσματά τους. Όμως ο νόμος αυτός δεν κατάφερε να σταματήσει την αύξηση των ενοικίων, ιδίως στις μεγάλες πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

