Βουλευτής των Εργατικών γρονθοκόπησε περαστικό- Διεγράφη από το κόμμα

Ένας βουλευτής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος διαγράφηκε από τις τάξεις του σήμερα, αφού φαίνεται ότι γρονθοκόπησε έναν περαστικό, υποστηρίζοντας ότι τον απείλησε, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους του, την Παρασκευή.

Ο Μάικ Έιμσμπερι, 55 ετών, τέθηκε εκτός κόμματος αφού πλάνα από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας τον δείχνουν να μιλάει με έναν άνδρα, να του ρίχνει πρώτος μια γροθιά και στη συνέχεια, να τον χτυπάει επανειλημμένα, ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τη «συνέχεια» του επεισοδίου, όπου ο Έιμσμπερι ακούγεται να λέει σε κάποιον που δεν φαίνεται στην κάμερα: «δεν θα ξανααπειλήσεις τον βουλευτή».

Ένας εκπρόσωπος των Εργατικών είπε ότι ο Έιμσμπερι, που εκλέγεται στο Ράνκορν εντ Χέλσμπι, στη βορειοδυτική Αγγλία, συνεργάζεται με την έρευνα της αστυνομίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, αναστέλλεται η κομματική ιδιότητά του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής το Σάββατο, προτού να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, υποστήριζε ότι «αισθάνθηκε να απειλείται στον δρόμο έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους» και ότι επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν. «Δεν θα κάνω άλλα σχόλια δημοσίως αλλά φυσικά θα συνεργαστώ με οποιαδήποτε έρευνα, εφόσον απαιτηθεί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

