Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης των νοτίων προαστίων της Βηρυτού από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους δύο συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού να τις εκκενώσουν αμέσως, ενόψει των νέων πληγμάτων που σκοπεύει να εξαπολύσει στην περιοχή αυτήν.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και χώρους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιχειρήσουν στο εγγύς μέλλον. Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα διπλανά τους και να μείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Αβισάι Αντράε, σε ένα μήνυμά στα αραβικά στην πλατφόρμα Χ.

Το μήνυμα συνοδευόταν από έναν χάρτη που δείχνει τα σημεία που πρόκειται να βομβαρδιστούν.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸حارة حريك



⭕️تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/pU8e4lwxGg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.