Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης των νοτίων προαστίων της Βηρυτού από τον ισραηλινό στρατό

"Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και χώρους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιχειρήσουν στο εγγύς μέλλον"

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους δύο συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού να τις εκκενώσουν αμέσως, ενόψει των νέων πληγμάτων που σκοπεύει να εξαπολύσει στην περιοχή αυτήν.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και χώρους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιχειρήσουν στο εγγύς μέλλον. Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα διπλανά τους και να μείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Αβισάι Αντράε, σε ένα μήνυμά στα αραβικά στην πλατφόρμα Χ.

Το μήνυμα συνοδευόταν από έναν χάρτη που δείχνει τα σημεία που πρόκειται να βομβαρδιστούν.

 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: IDF Λίβανος Χεζμπολάχ
