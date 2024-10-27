Ορισμένα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ιρανικό εναέριο χώρο κατά τις αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα του Σαββάτου δήλωσαν στο CNN ένας πρώην και ένας νυν Ισραηλινός αξιωματούχος, γεγονός που καταδεικνύει μία υπεροχή της στρατιωτικής ικανότητας του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Περίπου 100 ισραηλινά αεροσκάφη συμμετείχαν στην αποστολή, χωρίς ωστόσο να εισέλθουν όλα στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο ιρανικές εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και συστήματα εναέριας άμυνας σε μια άκρως υπολογισμένη απάντηση που απέφυγε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως κοιτάσματα πετρελαίου και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα πλήγματα ήρθαν ως απάντηση στη μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

Το Σάββατο, η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε τον ιρακινό εναέριο χώρο για να πραγματοποιήσει την επίθεση.



