Εκλογές- Λιθουανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες προηγούνται στον δεύτερο γύρο

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα φαίνεται ότι έχει αποκτήσει προβάδισμα στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στη Λιθουανία σήμερα, ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις μεμονωμένες περιφέρειες.

Με καταμετρημένο το 64% των ψήφων, οι Σοσιαλδημοκράτες (LSDP) κερδίζουν 33 έδρες, επιπλέον των 20 που είχαν εξασφαλίσει από τον πρώτο γύρο, στις 14 Οκτωβρίου, με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Το κυβερνών κόμμα Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD) προηγείται σε έξι περιφέρειες και οι έδρες αυτές θα προστεθούν στις 18 που κέρδισε στον πρώτο γύρο, στον οποίο κρίθηκαν περίπου οι μισές από τις 141 έδρες του Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

