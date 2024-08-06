Ποιος διάσημος οίκος μόδας λανσάρει άρωμα για σκύλους

Άρωμα για σκύλους λάνσαρε η Dolce & Gabbana, προκαλώντας ωστόσο ταυτόχρονα τις αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων.

«Αγάπη άνευ όρων», «πιστός» και «παιχνιδιάρικο» είναι μερικές από τις λέξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της τελευταίας καμπάνιας του ιταλικού οίκου μόδας για το νέο άρωμα για σκύλους χωρίς αλκοόλ.

«Είμαι ευαίσθητος, αυθεντικός, χαρισματικός», ξεκινά η διαφήμιση, «επειδή δεν είμαι απλώς ένας σκύλος, είμαι η Fefé».

Για 99 ευρώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποκτήσουν το άρωμα με τις «ζεστές νότες» του ylang ylang, μασκ και σανταλόξυλου. Το μπουκάλι του πολυτελούς αρώματος έχει ένα επιχρυσωμένο πόδι 24 καρατίων, ενώ στους πελάτες προσφέρεται ένα αποκλειστικό κολάρο σκύλου Dolce & Gabbana με ετικέτα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη οργάνωση για την προστασία των σκύλων στη Βρετανία έχει προειδοποιήσει ότι η οσμή θα μπορούσε να είναι δυσάρεστη για τα κατοικίδια – και να εμποδίσει την ικανότητά τους να συνδέονται με το περιβάλλον τους

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι σκύλοι βασίζονται στην όσφρησή τους για να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους καθώς και με τους ανθρώπους και τα άλλα ζώα μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται προϊόντα με έντονο άρωμα, όπως αρώματα ή σπρέι, ειδικά καθώς ορισμένες μυρωδιές μπορεί να είναι πραγματικά δυσάρεστες για τους σκύλους».

Το αν υπάρχει αγορά για το Fefé – που πήρε το όνομά του από τον σκύλο του συνιδρυτή της μάρκας Domenico Dolce – μένει να φανεί.

«Διανέμουμε το Fefé σε όλη την Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη συνέχεια, σιγά σιγά, θα επεκταθούμε καθώς είναι ήδη διαθέσιμο στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Stefano Gabbana, ο άλλος συνιδρυτής της μάρκας, στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. «Η αγορά αντέδρασε καλά και όλοι τρελάθηκαν με την ανακοίνωση».



Πηγή: skai.gr

