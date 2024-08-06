Λογαριασμός
Σύλληψη 31χρονου για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο - Επιτέθηκε στη σύντροφό του

Όπως κατέθεσε η 38χρονη σύντροφός του της επιτέθηκε προκαλώντας της σωματικές βλάβες, εκδορές και εκχυμώσεις

ενδοοικογενειακή βία

Στη σύλληψη ενός 31χρονους άνδρα από την Αλβανία, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα 5 Αυγούστου, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Όπως κατέθεσε η 38χρονη σύντροφός του, η οποία είναι ομοεθνής του, ο 31χρονος της επιτέθηκε προκαλώντας της σωματικές βλάβες, εκδορές και εκχυμώσεις.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

