Στη σύλληψη ενός 31χρονους άνδρα από την Αλβανία, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα 5 Αυγούστου, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Όπως κατέθεσε η 38χρονη σύντροφός του, η οποία είναι ομοεθνής του, ο 31χρονος της επιτέθηκε προκαλώντας της σωματικές βλάβες, εκδορές και εκχυμώσεις.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

