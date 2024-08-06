Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι από το Σαββατοκύριακο το Ιράν έχει αρχίσει να μετακινεί εκτοξευτές πυραύλων και να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για επίθεση τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι σχεδιάζει να αντεπιτεθεί εναντίον του Ισραήλ για τη δολοφονία ενός ανώτερου ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ανησυχούν επίσης ότι μια ιρανική επίθεση μπορεί να συνοδεύεται αυτή τη φορά από χτυπήματα της Χεζμπολάχ, της λιβανικής πολιτοφυλακής και άλλων πληρεξουσίων της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια να συντρίψουν την ισραηλινή άμυνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών Alma, η πιθανή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αναμένεται να ενσωματώσει βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ εκτός από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν τον Απρίλιο από το δυτικό Ιράν.

Το Alma απαρίθμησε 12 πιθανές τοποθεσίες εκτόξευσης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και τον ιρανικό στρατό σε περίπτωση επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων των Tabriz, Kermanshah, Khorramabad και Dezful.

Οι εκτοξεύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το Alma, μέσω κινητών εκτοξευτών από ανοιχτούς χώρους δίπλα σε υπόγειες βάσεις. Η μειωμένη ποσότητα αξόνων σε τέτοιες βάσεις μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των εκτοξεύσεων που μπορεί να διεξαχθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.