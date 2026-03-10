Λίβανος: Σφοδρά πλήγματα στη Βηρυτό, οι IDF προωθούνται στα νότια

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σφυροκοπά σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού, την ώρα που οι χερσαίες δυνάμεις του προωθούνται βαθύτερα στα νότια σύνορα και ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δήλωσε ότι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο και ανατολικό Λίβανο και τα προάστια της Βηρυτού, σκοτώνοντας περίπου 570 ανθρώπους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου.

Πυκνός καπνός υψωνόταν σήμερα το απόγευμα από τα νότια προάστια της Βηρυτού. Δύο ώρες πριν ξεκινήσουν τα πλήγματα, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν αμέσως, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να εκκενωθούν τρεις νέες συνοικίες. Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ολόκληρες οικογένειες φεύγουν, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 759.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο μέχρι στιγμής.

Ανθρωπιστική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα ζητά η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σαγιέντ είπε ότι η κυβέρνηση αναμένει μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων σε σύγκριση με το 2024, όταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. «Αναμένουμε επομένως ότι οι ανάγκες, ο αριθμός των εκτοπισμένων, θα είναι υψηλότερες από το 2024. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τους πόρους, υπάρχουν πολύ λιγότεροι φέτος, λόγω της συνολικής κατάστασης, του περιφερειακού πολέμου», πρόσθεσε.

Η Σαγιέντ μίλησε στο πρακτορείο Reuters ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέδιδε 45 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως κουβέρτες και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό.

«Οι παραδοσιακοί εταίροι και φίλοι μας στον Κόλπο αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πιέσεις. Για αυτό κάνουμε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να σταθεί στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές ανάγκες», πρόσθεσε η υπουργός.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες προωθήθηκαν νωρίτερα και σε άλλες κωμοπόλεις του νοτιοανατολικού Λιβάνου.

Ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ανοιχτός στο ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα απάντησε σήμερα ότι τα λόγια δεν αρκούν. «Σε αυτό το στάδιο, δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό που θα τον τελείωνε είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και αυτό είναι επιλογή της λιβανέζικης κυβέρνησης», είπε.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «κάνει πολύ καλές ανακοινώσεις, αλλά σε αυτά τα σχόλια θα πρέπει να προστεθούν και οι πράξεις», πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί πλήρως και οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται ότι αν την αναγκάσουν δια της βίας θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος.

