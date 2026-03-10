Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, σε εργοστάσιο μικροηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα και στο ηθικό των Ρώσων και στο στρατό, καθώς οι συσκευές χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

🚨 BREAKING



Video filmed nearby shows the impact of a Ukrainian cruise missile on the Kremniy EL microelectronics plant in Bryansk, Russia.



▪️ The site had reportedly already been targeted earlier in a strike on the facility.



▪️ The industrial complex is believed to be used in… pic.twitter.com/o8mHhtR8gA — DC_Global_News (@DC_Global_News) March 10, 2026

Πηγή: skai.gr

