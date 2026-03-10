Λογαριασμός
Πυραυλική επίθεση του Κιέβου στο Μπριάνσκ - Έξι πολίτες νεκροί και 37 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Τοπικός κυβερνήτης της δυτικής ρωσικής περιφέρειας δημοσιοποίησε τη φονική επίθεση των ουκρανικών πυρών - Μεγάλο το πλήγμα για τη Μόσχα

Φονική επίθεση στη Ρωσία

Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, σε εργοστάσιο μικροηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα και στο ηθικό των Ρώσων και στο στρατό, καθώς οι συσκευές χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία πυραυλική επίθεση
