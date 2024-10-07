Ο Ντόναλντ Τραμπ όξυνε ακόμη περαιτέρω τη ρητορική του εναντίον των μεταναστών σήμερα, κατηγορώντας τους ότι εισάγουν «κακά γονίδια» στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία διαβεβαίωσε ότι η Δημοκρατική αντίπαλός του, η Κάμαλα Χάρις, επέτρεψε σε χιλιάδες «δολοφόνους» να μπουν στη χώρα, μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής της.

«Πολλοί από αυτούς δολοφόνησαν περισσότερους από έναν ανθρώπους και σήμερα ζουν ήσυχοι στις ΗΠΑ. Αυτοί οι φόνοι, ξέρετε, νομίζω ότι είναι στα γονίδιά τους», είπε.

«Και έχουμε πολλά κακά γονίδια στη χώρα μας αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποιεί στην προεκλογική εκστρατεία του μια ολοένα και πιο βίαιη ρητορική απέναντι στους μετανάστες, αναμιγνύοντας ψέματα και μισές αλήθειες. Κατά τον Τραμπ, οι ΗΠΑ δέχεται «εισβολή» από τους μετανάστες, τους οποίους κατηγορεί για όλα τα δεινά: «βιάζουν τις νεαρές Αμερικανίδες», «δηλητηριάζουν το αίμα» των ΗΠΑ και «τρώνε ζώα συντροφιάς».

Στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία το 2015 ο Τραμπ είχε σοκάρει και τότε αποκαλώντας «βιαστές» τους μετανάστες. Υποσχέθηκε ότι θα έχτιζε ένα πελώριο τείχος μήκους 3.000 χιλιομέτρων στα σύνορα με το Μεξικό για να εμποδίσει τους μετανάστες να περνούν στις ΗΠΑ, αλλά το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

