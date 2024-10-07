Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε πριν από λίγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη συμμετοχή των υπουργών από την κυβέρνησή του.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου πρότεινε στη διάρκεια της συνεδρίασης την αλλαγή του ονόματος της επιχείρησης «Σιδερένια ξίφη» σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του αλλάζει την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει να συμβεί μια άλλη 7η Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Αλλάζουμε την πραγματικότητα της περιφερειακής ασφάλειας στο πεδίο για χάρη των παιδιών μας, για το μέλλον μας και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ μια άλλη 7η Οκτωβρίου», τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου, αφότου αναφέρθηκε στα «επτά μέτωπα» που πιστεύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ότι αντιμετωπίζει η χώρα του (Γάζα, Δυτική Όχθη, Λίβανος, Συρία, Ιράν, Υεμένη και Ιράκ).

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα περισσότερες από 35 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ από το πρωί σήμερα, σύμφωνα με το IDF.

Περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν πριν από τις 7 το πρωί σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή Karmiel. Κάποιοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι έπληξαν ανοιχτές περιοχές, λένε οι IDF.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στη Δυτική Γαλιλαία. Τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους έπεσε σε μια πόλη, προκαλώντας ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα. Οι IDF λένε ότι οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά την επίθεση αναχαιτίστηκαν.

Αρκετές ακόμη ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην περιοχή Dovev πριν από μισή ώρα, οι οποίες σύμφωνα με το IDF έπεσαν όλες σε ανοιχτή γη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από τις επιθέσεις.

לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באזור כפר ורדים ומעלות שבצפון, זוהו כ-20 שיגורים, חלקם יורטו, נגרם נזק, ב"ה אין נפגעים pic.twitter.com/xZYHoY5Brr — זירת החדשות (@ZiratNews) October 7, 2024

«Θυμόμαστε τους πεσόντες μας, τους ομήρους μας – τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε σπίτι – και τους ήρωές μας που έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας και της χώρας», δήλωσε σε διάγγελμά του ο Νετανιάχου. «Περάσαμε μια τρομερή σφαγή πριν από ένα χρόνο και σταθήκαμε όρθιοι ως λαοί, σαν λιοντάρια».

Ο Μοσέ Λιόν από την πλευρά του απευθύνει έκκληση για ενότητα:

«Από την Ιερουσαλήμ, μια πόλη που είναι το σύμβολο της ενότητας, έρχεται το μήνυμα της ενότητας, και ο καθένας από εμάς έχει το καθήκον να συνεχίσουμε μαζί και να ενεργήσουμε ως ένα, βλέποντας τον κοινό παρονομαστή για όλοι μας, για την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ, για το κράτος του Ισραήλ. Όπως μας δίδαξαν καλά οι μήνες του πολέμου, η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας. Μόνο μαζί θα νικήσουμε».

