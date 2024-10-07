Τουλάχιστον 10 σενάρια έχουν προετοιμαστεί στο Ιράν για μια «σκληρή απάντηση» σε πιθανή «ισραηλινή ενέργεια» αναφέρουν πηγές της Τεχεράνης.



Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Tasnim ότι οι «μονάδες σχεδιασμού των ενόπλων δυνάμεων έχουν προετοιμάσει τουλάχιστον 10 κατάλληλα σενάρια για να απαντήσουν στην πιθανή δράση του σιωνιστικού καθεστώτος, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί».



Υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα σενάρια μπορούν να επικαιροποιηθούν, αλλά η προετοιμασία τους είναι ένδειξη της σοβαρότητας του Ιράν ως προς την απάντηση, αυτές οι πηγές πρόσθεσαν: «Η απάντηση του Ιράν δεν θα είναι απαραίτητα ίδια με τους Ισραηλινούς, αλλά μπορεί να είναι πιο αυστηρή και με διαφορετικούς στόχους για ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης».



Οι ιρανικές στρατιωτικές πηγές υποστηρίζουν ότι «σε σύγκριση με το Ιράν, το Σιωνιστικό καθεστώς έχει πολύ πιο περιορισμένη γεωγραφία και λιγότερο ευαίσθητη υποδομή (σ.σ μπορούν να δεχθούν πιο εύκολα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους) και η δράση του Ιράν μπορεί να προκαλέσει πρωτοφανή προβλήματα στο καθεστώς».



Σύμφωνα μάλιστα με αυτές τις πηγές, «πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει στο Ιράν ότι δεν θα συμμετάσχουν (στην επιχείρηση) επ’ ωφελεία του Ισραήλ, αλλά σε κάθε περίπτωση, όποια χώρα βοηθήσει τους Σιωνιστές σε μια πιθανή ενέργεια θα περάσει την κόκκινη γραμμή του Ιράν και θα υποστεί απώλειες».

Πέραν της ρητής προειδοποίησης στους συμμάχους του Τελ Αβίβ, το ιρανικό πρακτορείο δεν κάνει καμία αναφορά στο ποιες θα μπορούσε να είναι μια «σκληρή απάντηση» στο Ισραήλ.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε στο μεταξύ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη συμμετοχή των υπουργών από την κυβέρνησή του.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου πρότεινε στη διάρκεια της συνεδρίασης την αλλαγή του ονόματος της επιχείρησης «Σιδερένια ξίφη» σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του αλλάζει την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει να συμβεί μια άλλη 7η Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.