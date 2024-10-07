Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Λίβανο προς τη Συρία το διάστημα μεταξύ 23ης Σεπτεμβρίου, την ημέρα κατά την οποία το Ισραήλ και η λιβανική Χεζμπολάχ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο, και 5ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Λιβάνου.

Οι λιβανέζικες αρχές διευκρινίζουν πως πρόκειται για «300.774 Σύρους και 102.283 Λιβανέζους», την ώρα που η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ αναφέρει πως Παλαιστίνιοι, Σουδανέζοι, πρόσφυγες και υπήκοοι άλλων χωρών διέσχισαν επίσης τα σύνορα για να ξεφύγουν από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που διεξάγονται καθημερινά στο νότιο, το ανατολικό τμήμα της χώρας και τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

