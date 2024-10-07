Στάρμερ στη Βουλή για την 7η Οκτωβρίου: Ημέρα θλίψης και πένθους

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 απέτισε με δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ.

Στην πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας μετά το διάλειμμα για τα κομματικά συνέδρια ο σερ Κιρ είπε ότι η σημερινή επέτειος είναι «ημέρα θλίψης, ημέρα πένθους». Επανέλαβε αυτό που είχε επισημάνει σε μήνυμα και συνέντευξη για την ημέρα, ότι η «σφαγή» άνω των χιλίων Ισραηλινών ήταν το χειρότερο επεισόδιο στην εβραϊκή ιστορία μετά από το Ολοκαύτωμα.

Σημείωσε πως εκείνη τη μέρα σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι με βρετανική υπηκοότητα και πως άλλος ένας πέθανε κατά τη διάρκεια της ομηρίας του.

Αναφερόμενος γενικότερα στη συνεχιζόμενη σύρραξη ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως «ο απολογισμός απωλειών μεταξύ των αθώων αμάχων στη Γάζα είναι πραγματικά ολέθριος», με περισσότερους από 41.000 Παλαιστινίους να έχουν σκοτωθεί.

«Στεκόμαστε με όλα τα αθώα θύματα στο Ισραήλ, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο και άλλου», είπε ο κ. Στάρμερ, προσθέτοντας ότι στηρίζει και τις κοινότητες στο Ην. Βασίλειο που έρχονται αντιμέτωπες με αντισημιτισμό και ισλαμοφοβία.

Χαρακτήρισε δε την κατάσταση στη Γάζα «ζωντανή κόλαση» που πρέπει να τερματιστεί, και προειδοποίησε πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Καταδίκασε την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα και συμπλήρωσε πως η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν ακόμα χρόνο ίδιο με αυτόν που πέρασε. Όπως είπε, πρέπει «όλες οι πλευρές να βρουν το θάρρος της αυτοσυγκράτησης».

Είπε πως η Βρετανία συνομιλεί με τις χώρες της περιοχής και διεθνείς εταίρους με στόχο την εκεχειρία και ξανακάλεσε τους Βρετανούς στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα «άμεσα».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η Βρετανία θα κηρύξει παράνομη το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, όπως έχουν κάνει οι ΗΠΑ, ο κ. Στάρμερ περιορίστηκε να πει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι απειλές από κρατικές οντότητες.

Απέρριψε δε το αίτημα για επιβολή πλήρους εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό θα σημαίνει απαγόρευσης πώλησης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην άμυνα του Ισραήλ έναντι επιθέσεων όπως αυτή από το Ιράν.

