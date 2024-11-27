Λίβανος: Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στον Λίβανο λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση πολλών οχημάτων στο λιβανέζικο έδαφος για να τα εμποδίσουν να φτάσουν σε απαγορευμένη περιοχή. Τα οχήματα εγκατέλειψαν την περιοχή μετά τα ισραηλινά πυρά.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν ανακοίνωσε εάν υπήρξαν θύματα από τους πυροβολισμούς.

Η IAF (πολεμική αεροπορία) παραμένει έτοιμη να δράσει σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου και η Συστοιχία Εναέριας Άμυνας των IDF βρίσκεται επίσης σε υψηλή αμυντική ετοιμότητα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.



«Οι IDF θα επιχειρήσουν εναντίον οποιουδήποτε επιχειρήσει να παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες του Ισραήλ» διαμηνύεται, σε μια έμμεση, αλλά σαφή προειδοποίηση στη Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έλαβε «τα απαραίτητα μέτρα» για να αναπτυχθεί εκ νέου στο νότιο τμήμα της χώρας, αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Μετά την έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας ο στρατός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του στον νότιο» Λίβανο, επεσήμαναν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, ο στρατός της χώρας του θα αναπτύξει κάπου 5.000 μέλη στην περιοχή των συνόρων καθώς θα αποσύρονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι μαχητές της Χεζμπολά.

Παράλληλα ο λιβανέζικος στρατός ζήτησε από τους κατοίκους των μεθοριακών περιοχών να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, προτού αποσυρθούν από την περιοχή τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Η διοίκηση του στρατού ζητεί από τους πολίτες να περιμένουν προτού επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις που βρίσκονται στο μέτωπο στο οποίο έχουν διεισδύσει οι δυνάμεις του ισραηλινού εχθρού αναμένοντας την αποχώρησή τους», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο μαχών, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα διστάσει να επιτεθεί, εάν η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτικής οργάνωση σπάσει οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας.

