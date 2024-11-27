Σοκ στη Βρετανία: Μάνα έκρυβε για τρία χρόνια το κοριτσάκι της σε ένα συρτάρι

Μία τραγική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία. Μία μητέρα είχε φυλακίσει το 3 ετών κοριτσάκι της μέσα σε ενα συρτάρι κάτω από το κρεβάτι της από την ημέρα που γεννήθηκε, με αποτέλεσμα το παιδί να μην έχει δει ποτέ το φως της ημέρας ή κανέναν άλλον άνθρωπο.

Το φριχτό περιστατικό συνέβη στο Τσέσαϊρ και το παιδί σώθηκε τυχαία τον Φεβρουάριο του 2023 από έναν σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος είχε ανέβει επάνω για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και άκουσε έναν θόρυβο. Ο άνδρας άνοιξε το συρτάρι και βρήκε έκπληκτος ένα μωρό, βρώμικο, υποσιτισμένο και ανίκανο να περπατήσει – αν και το κοριτσάκι ήταν ήδη τριών ετών.

#Cheshire mother of child hidden in drawer from birth jailed. https://t.co/oV83Hbpa6c pic.twitter.com/f2c0LWGjJp — BBC Stoke & Staffordshire (@BBCRadioStoke) November 27, 2024

Ο άνδρας κάλεσε τις αρχές και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μάλιστα, ειδικοί που εξέτασαν το κοριτσάκι διαπίστωναν ότι είχε την διανοητική ανάπτυξη ενός βρέφους 10 μήνων - δεν μπορούσε να μπουσουλήσει, να περπατήσει, να μιλήσει ή επικοινωνήσει με ήχους.

Επίσης, λόγω του χρόνιου εγκλεισμού, της παραμέλησης και της κακοποίησης που υπέστη, το παιδί ήταν λιπόσαρκο, με αδύναμα άκρα και πρησμένα πόδια σε μη φυσιολογική θέση.

Η γυναίκα γέννησε κρυφά στην μπανιέρα του σπιτιού της και δεν δήλωσε ποτέ το παιδί. Μάλιστα, όπως είπε στην αστυνομία κατά την σύλληψή της, είχε μια κακοποιητική σχέση με τον πατέρα του μωρού και δεν ήθελε να του πει ότι ήταν έγκυος.

Εκτοτε έκρυψε το μωρό σε ένα συρτάρι στο υπνοδωμάτιό της και δεν το εμφάνισε ποτέ σε κανέναν, αφήνοντας το μόνο ακόμα και για μεγάλες περιόδους, ενώ ζούσε κανονικά τη ζωή της μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της.

Τελικά, η μάνα αυτή καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για «ακραία παραμέληση», με τον δικαστή να αναφέρει ότι η συμπεριφορά της «ξεπερνά κάθε φαντασία».

«Στερήσατε από αυτό το κοριτσάκι κάθε μορφή αγάπης, προσοχής ή αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Του στερήσατε τη σωστή διατροφή και την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Αυτό που κάνατε ξεπερνά κάθε φαντασία. Οι πράξεις σας ήταν καταστροφικές. Τώρα επιστρέφει στη ζωή από αυτό που πιθανόν ήταν ένας ζωντανός θάνατος» είπε χαρακτηριστικά ο δικαστής στην υπόθεση, Στίβεν Εβερετ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.