Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαίρει «ασυλίας» η οποία «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη» παρά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας., εκτίμησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο αναφορικά με «την ασυλία των χωρών που δεν είναι μέλη του ΔΠΔ», όπως το Ισραήλ.

Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτού του είδους η ασυλία ισχύει για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και για άλλους υπουργούς» εις βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Μέχρι σήμερα, το Παρίσι δεν είχε διευκρινίσει αν θα συλλάβει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στην περίπτωση που αυτός πάει στη Γαλλία.

Αντίθετα άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Βρετανία, έχουν ανακοινώσει ότι θα σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο ΔΠΔ. Εξάλλου σε ανακοίνωσή της η Ομάδα των 7 (G7) επεσήμανε χθες ότι «θα τηρήσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της» έναντι του Δικαστηρίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε σε πιθανά «ζητήματα ασυλίας» για «κάποιους ηγέτες», τα οποία προβλέπονται στην ιδρυτική συνθήκη του Δικαστηρίου.

«Η Γαλλία είναι δεσμευμένη στη διεθνή δικαιοσύνη και θα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό προβλέπεται από την υποχρέωσή της να συνεργαστεί με το ΔΠΔ», δήλωσε ο Μπαρό στο France Info TV.

Παραλληλα όμως ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι το Καταστατικό της Ρώμης, βάσει του οποίου ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, «αναφέρεται σε ζητήματα ασυλίας κάποιων ηγετών».

Ένα άρθρο του Καταστατικού της Ρώμης αναφέρεται στην ασυλία των ηγετών των χωρών που δεν αναγνωρίζουν το δικαστήριο, όμως αυτό είναι ανοικτό σε διάφορες ερμηνείες.

«Τελικά, εναπόκειται στη δικαιοσύνη να αποφανθεί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

