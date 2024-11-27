Λογαριασμός
Η πρώτη εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις μετά την ήττα και το μήνυμα στους υποστηρικτές της

Η Κάμαλα Χάρις ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου στέλνει μήνυμα στους υποστηρικτές της μετά την ήττα της 5ης Νοεμβρίου

Καμαλα Χάρις

Μήνυμα να συνεχίσουν τους αγώνες τους με σθένος έστειλε στους υποστηρικτές της η Κάμαλα Χάρις, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την εκλογική ήττα της 5ης Νοεμβρίου.

Σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα Χ από τον λογαριασμό των Δημοκρατικών, η Χάρις λέει:

«Πρέπει να σας το υπενθυμίσω. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη δύναμή σου. Έχετε την ίδια δύναμη που είχατε πριν από τις 5 Νοεμβρίου. Και έχετε τους ίδιους στόχους που είχατε.

Και έχετε την ίδια ικανότητα να συμμετέχετε και να εμπνέετε. Επομένως, μην αφήσετε ποτέ κανέναν ή καμία περίσταση να σας πάρει τη δύναμή σας».

