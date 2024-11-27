Η πρώτη εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις μετά την ήττα και το μήνυμα στους υποστηρικτές της

Μήνυμα να συνεχίσουν τους αγώνες τους με σθένος έστειλε στους υποστηρικτές της η Κάμαλα Χάρις, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την εκλογική ήττα της 5ης Νοεμβρίου.

Σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα Χ από τον λογαριασμό των Δημοκρατικών, η Χάρις λέει:

«Πρέπει να σας το υπενθυμίσω. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη δύναμή σου. Έχετε την ίδια δύναμη που είχατε πριν από τις 5 Νοεμβρίου. Και έχετε τους ίδιους στόχους που είχατε.

Και έχετε την ίδια ικανότητα να συμμετέχετε και να εμπνέετε. Επομένως, μην αφήσετε ποτέ κανέναν ή καμία περίσταση να σας πάρει τη δύναμή σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.