Η πρώτη εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις μετά την ήττα και το μήνυμα στους υποστηρικτές της

Μήνυμα να συνεχίσουν τους αγώνες τους με σθένος έστειλε στους υποστηρικτές της η Κάμαλα Χάρις, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την εκλογική ήττα της 5ης Νοεμβρίου.
Σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα Χ από τον λογαριασμό των Δημοκρατικών, η Χάρις λέει:
«Πρέπει να σας το υπενθυμίσω. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη δύναμή σου. Έχετε την ίδια δύναμη που είχατε πριν από τις 5 Νοεμβρίου. Και έχετε τους ίδιους στόχους που είχατε.
Και έχετε την ίδια ικανότητα να συμμετέχετε και να εμπνέετε. Επομένως, μην αφήσετε ποτέ κανέναν ή καμία περίσταση να σας πάρει τη δύναμή σας».
Vice President @KamalaHarris’ message to supporters. pic.twitter.com/x5xMUGTtkz— The Democrats (@TheDemocrats) November 26, 2024
