Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο και πρόσθεσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα είναι επίσης «έτοιμο» για μια εκεχειρία με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ανακοίνωση της εκεχειρίας στον Λίβανο είναι μια νίκη και μια μεγάλη επιτυχία της αντίστασης», δήλωσε στο AFP το στέλεχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη για μια συμφωνία εκεχειρίας και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων», πρόσθεσε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο θα επιτρέψει στον στρατό ρου να «εντείνει» την πίεση στη Χαμάς, εναντίον της οποίας συνεχίζεται ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας για 418η ημέρα.

«Μόλις η Χεζμπολά τεθεί εκτός παιγνιδιού, η Χαμάς θα βρεθεί μόνη (στη Λωρίδα της Γάζας). Η πίεσή μας θα ενταθεί, και αυτό θα έχει συμβολή στην ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας», διαβεβαίωσε χθες βράδυ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Το πρόβλημα ήταν πάντα ο Νετανιάχου»

Μιλώντας στο Reuters, o Σάμι Αμπού Ζούχρι δήλωσε ότι «η Χαμάς αναγνωρίζει το δικαίωμα του Λιβάνου και της Χεμπολάχ να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία προστατεύει τον λαό του Λιβάνου και ελπίζουμε ότι αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα τερματίσει τον γενοκτόνο πόλεμο εναντίον του λαού μας στη Γάζα».

«Αν δεν υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία για τη Γάζα, πολλοί κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα έχουν δηλώσει ότι θα νιώσουν εγκαταλελειμμένοι από τη διεθνή κοινότητα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμπού Ζούχρι απέδωσε την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι καταστρέφει τις προσπάθειες.

«Η Χαμάς επέδειξε μεγάλη ευελιξία στην επίτευξη συμφωνίας και παραμένει δεσμευμένη σε αυτή τη θέση και ενδιαφέρεται να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα», τόνισε ο Αμπού Ζούχρι.

«Το πρόβλημα ήταν πάντα ο Νετανιάχου, ο οποίος πάντα αποφεύγει να καταλήξει σε συμφωνία», τόνισε.

Μήνες προσπαθειών για τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν καρπούς και οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή έχουν τελματώσει. Το Κατάρ, μία από τις χώρες που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας, έχει δηλώσει ότι αναστέλλει τις προσπάθειές του μέχρις ότου οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές να είναι έτοιμες να κάνουν υποχωρήσεις.

