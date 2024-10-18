Λίβανος: Η κυβέρνηση της Βηρυτού απορρίπτει ιρανική παρέμβαση

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε ότι απέρριψε ιρανική ειρηνευτική παρέμβαση για τον Λίβανο, αφότου ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Γαλλία για το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ.

«Είμαστε έκπληκτοι από την θέση αυτή που συνιστά κατάφωρη ανάμειξη στις λιβανικές υποθέσεις και απόπειρα επιβολής μία απορριφθείσας κηδεμονίας επί του Λιβάνου», δηλώνει ο Νατζίμπ Μικάτι, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η διαπραγμάτευση για την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ αποτελεί ζήτημα του κράτους του Λιβάνου, πρόσθεσε ο Μικάτι.



Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το Παρίσι για την εφαρμογή του ψηφίσματος στον Λίβανο.



Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε το 2006, μετά το τέλος του δεύτερου πολέμου του Λιβάνου, καλεί την υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ να υποχωρήσει βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η συνοριακή περιοχή του νότιου Λιβάνου να είναι απαλλαγμένη από όπλα ή στρατιωτικές δυνάμεις εκτός αυτών του λιβανικού κράτους.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ πρόσκειται στο Ιράν και επηρεάζεται από αυτό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.