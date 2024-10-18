Λογαριασμός
Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο Αντόνιο Γκουτέρες: «Υιοθετεί ακραία αντι-ισραηλινή, αντι-εβραϊκή ατζέντα»

Ο Γκουτέρες «δεν χαιρέτισε την εξάλειψη του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ, όπως αρνήθηκε να ανακηρύξει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση»

Ισραήλ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες υιοθετεί «ακραία αντι-ισραηλινή, αντι-εβραϊκή ατζέντα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς επιτέθηκε με δριμύτητα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κατηγορώντας τον ότι παρέμεινε σιωπηλός μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, και ότι προωθεί μια «ακραία αντι-ισραηλινή και αντι-εβραϊκή ατζέντα».

Ο Γκουτέρες «δεν χαιρέτισε την εξάλειψη του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ, όπως αρνήθηκε να ανακηρύξει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», γράφει ο Κατς στο X.

Επέμεινε ότι το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών «θα συνεχίσει να τον χαρακτηρίζει ως persona non grata (μη αποδεκτό πρόσωπο) και να απαγορεύει την είσοδό του στο Ισραήλ», απόφαση που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. 
 

