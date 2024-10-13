Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα από τα άρματα μάχης του εισήλθε αρκετά μέτρα μέσα σε μια βάση των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL/ FINUL), καθώς επιχειρούσε να απομακρύνει τραυματίες Ισραλινούς στρατιώτες, την ώρα που δεχόταν σφοδρά πυρά στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου πολεμά τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «ένα άρμα μάχης που προσπαθούσε να απομακρύνει τραυματισμένους στρατιώτες ενώ δεχόταν εχθρικά πυρά έκανε πίσω αρκετά μέτρα και έπεσε πάνω σε ένα φυλάκιο της UNIFIL».

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι οι ενέργειές του δεν έθεσαν σε κίνδυνο την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ

Η δύναμη του ΟΗΕ νωρίτερα δήλωσε ότι δύο ισραηλινά άρματα μάχης «εισήλθαν δια της βίας» σε μια βάση της σήμερα τα ξημερώματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.