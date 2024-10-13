Πάνω από 40 χώρες διατύπωσαν σήμερα με κοινό ανακοινωθέν τους σήμερα το βράδυ την «πλήρη» υποστήριξή τους στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL) και προέτρεψαν στην προστασία των μελών των ειρηνευτικών αυτών δυνάμεων, πέντε από τους οποίες τραυματίστηκαν μέσα σε 48 ώρες.

«Καλούμε όλα τα μέρη της σύγκρουσης να σεβαστούν την παρουσία της UNIFIL/FINUL, η οποία συνεπάγεται την εγγύηση της ασφάλειας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων της, ανά πάσα στιγμή», έγραψαν 34 χώρες που συνεισφέρουν σε αυτή τη Δύναμη του ΟΗΕ στην οποία προστέθηκαν έξι άλλα κράτη, σύμφωνα με επιστολή που αναρτήθηκε στον λογαριασμό Χ της πολωνικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη.

Πέντε κυανόκρανοι τραυματίστηκαν σε 48 ώρες, σύμφωνα με την UNIFIL/FINUL, η οποία κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματα ότι πυροβόλησαν «επανειλημμένα» και «σκόπιμα» ενάντια στις θέσεις τους, προκαλώντας κύμα διεθνών επικρίσεων κατά του Ισραήλ σε διπλωματικό και όχι μόνο επίπεδο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

