Αίγυπτος: Συνάντηση των επικεφαλής της Σιν Μπετ και της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ συναντήθηκε με τον αρχηγό της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών στο Κάιρο για να συζητήσουν τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Ο διευθυντής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ (φωτό δεξιά), συναντήθηκε με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ σε μια συνάντηση στο Κάιρο την Κυριακή, δηλώνει ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο X, επικαλούμενος «πηγή που γνωρίζει την επίσκεψη».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ, οι δυο τους συζήτησαν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν κατέληξαν σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Ένα από τα εμπόδια που συζητήθηκαν από τους δύο αξιωματούχους πληροφοριών ήταν το θέμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, αναφέρει η έκθεση, η οποία έχει κλείσει από τον Μάιο, οπότε ο Ισραηλινός Στρατός ξεκίνησε την επίθεσή του στη νότια πόλη της Γάζας.

Η Σιν Μπετ αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

