Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, υπογράμμισε την ανάγκη να λάβει το Ισραήλ όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) και του λιβανέζικου στρατού, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ τόνισε επίσης πως είναι αναγκαία μια άμεση μεταστροφή στη στρατηγική του Ισραήλ, από τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο προς την αναζήτηση διπλωματικής επίλυσης της κρίσης, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους πολίτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο Λόιντ Όστιν είπε επίσης στον Γιοάβ Γκάλαντ ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας δεν παρέλειψε να εκφράσει στον Γκάλαντ τα συλλυπητήριά του για τους ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση με drone που εξαπέλυσε χθες η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.