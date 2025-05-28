Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Γιάτερ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε νωρίτερα σήμερα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» εναντίον μοτοσικλέτας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα στην κοινότητα Γιάτερ της περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Δεν υπήρξε επιβεβαίωση εκ μέρους του Ισραήλ για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν χθες Δευτέρα έναν μαχητή της Χεζμπολάχ στην κοινότητα Μάζνταλ Ζουν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Παρά την εκεχειρία που κηρύχθηκε την 27η Νοεμβρίου, το Ισραήλ εξακολουθεί να βομβαρδίζει περιοχές του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο μαχητές ή υποδομές της Χεζμπολάχ. Παράλληλα διατηρεί στρατιωτική δύναμη σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας, εν αντιθέσει με τους όρους της συμφωνίας που προέβλεπε την παρουσία μόνο ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου και κυανόκρανων του ΟΗΕ σε παραμεθόριες περιοχές.

Η Βηρυτός απευθύνει τακτικά εκκλήσεις στη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το έδαφος του Λιβάνου.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, οι οποίες κλιμακώθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2024. Το λιβανέζικο κίνημα βγήκε αποδυναμωμένο από τη σύγκρουση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τον ιστορικό ηγέτη του, Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

