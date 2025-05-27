Η Συρία θα ανοίξει ξανά το χρηματιστήριο στις 2 Ιουνίου

Η Συρία πρόκειται να επαναλειτουργήσει το χρηματιστήριό της από τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων SANA την Τρίτη, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Οικονομικών Γίσρ Μπαρνιέχ.

Το χρηματιστήριο της χώρας είχε διακόψει τη λειτουργία του στις 5 Δεκεμβρίου, λόγω της ανάγκης αξιολόγησης της επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής κατάστασης των εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον Δεκέμβριο, οι δυνάμεις των ανταρτών ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

