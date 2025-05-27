ΗΠΑ: Η εισαγγελία δεν θα ζητήσει την επιβολή θανατικής ποινής για τον γιο του «Ελ Τσάπο»

Οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες – γιο του φυλακισμένου μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν – εφόσον φυσικά καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, αναφέρουν οι εισαγγελείς σε δικαστικό έγγραφο.

Στο έγγραφο με ημερομηνία 23 Μαΐου, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Σικάγο δεν παρείχαν περαιτέρω διευκρινίσεις για την απόφαση αυτή.

Ο 38χρονος Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είναι ένας από τους λεγόμενους «τσαπίτος», τους γιους του διαβόητου «Ελ Τσάπο» o οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Ο Γκουσμάν Λόπες συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο μαζί με τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα – συνιδρυτή μαζί με τον «Ελ Τσάπο» του διαβόητου καρτέλ της Σιναλόα. Ο Σαμπάδα υποστήριξε πως παγιδεύτηκε από τον γιο του άλλοτε συνεταίρου του, απήχθη και επιβιβάστηκε διά της βίας σε αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Τέξας.

Από την πλευρά του, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, διέψευσε ότι έκλεισε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη για να της παραδώσει τον 77χρονο συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα. Δήλωσε επίσης αθώος για τις κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

