«Θάνατος στο Ισραήλ!». Εκατοντάδες άνθρωποι παρέστησαν σήμερα στις κηδείες δύο παιδιών που σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό χθες εναντίον ενός ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ, στα νότια περίχωρα της Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξόντωσε» χθες το βράδυ τον διοικητή της ισχυρής φιλο-ιρανικής οργάνωσης Φουάντ Σουκρ, σε αυτό το πλήγμα στο προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα σε ένα κτίριο αυτής της πυκνοκατοικημένης συνοικίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επίσης τέσσερις άμαχοι, δύο γυναίκες και τα δύο παιδιά, η Αμίρα Φαντλάλαχ, ηλικίας 6 ετών και ο αδελφός της Χασάν, ηλικίας 10 ετών, που βρίσκονταν στο σπίτι της θείας τους.

«Το Ισραήλ είναι ο εχθρός των μουσουλμάνων», «Η Αμερική είναι ο Σατανάς», φώναζε το πλήθος των συγκεντρωμένων σήμερα, κατά τη διάρκεια της κηδείας.

«Είμαι φυσικά εξοργισμένη, διότι (…) η ζωή των παιδιών μας δεν αξίζει πολλά», είπε η 38χρονη Άγια Άχμαντ, μια φίλη της μητέρας των δύο παιδιών, που παρέστη στις κηδείες.

«Τα δύο παιδιά που χάσαμε προστίθενται στον κατάλογο των 17.000 παιδιών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς κανένας να ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για εκείνα», είπε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο Φουάντ Σουκρ, ένας σημαντικός στρατιωτικός διοικητής, βρισκόταν στο κτίριο που στοχοθετήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός τον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο το περασμένο Σάββατο 12 νέων από τη ρίψη μιας ρουκέτας στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Η Χεζμπολάχ διαψεύδει κάθε εμπλοκή.

Είναι η δεύτερη φορά που τα νότια περίχωρα στοχοθετούνται από τότε που η Χεζμπολάχ άνοιξε το μέτωπο εναντίον του Ισραήλ την 8η Οκτωβρίου ως στήριξη στην παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα.

Τη 2α Ιανουαρίου, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς Σάλεχ αλ-Αρούρι σκοτώθηκε σε αυτή τη σιιτική συνοικία, από ένα πλήγμα που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

