Ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές στον νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης και είπε ένας διασώστης, συνεργαζόμενος με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη, πριν από οκτώ και πλέον μήνες, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανταλλάσει συχνά πυρά με τον ισραηλινό στρατό, για να συμπαρασταθεί στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί και οι ανταλλαγές πυρών έχουν προκαλέσει μεγάλες πυρκαγιές στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Το ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε με φώσφορο τα περίχωρα του Άλμα αλ Σαάμπ, προκαλώντας πυρκαγιές στις δασικές ζώνες, οι οποίες επεκτάθηκαν κοντά σε κατοικίες», αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ani), προσθέτοντας πως οι φλόγες «έφθασαν επίσης σε τεράστιες καλλιέργειες ελαιόδεντρων».

Οι αρχές του Λιβάνου και διεθνείς ΜΚΟ κατηγορούν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί πολεμοφόδια λευκού φωσφόρου, μιας ουσίας που αναφλέγεται όταν έλθει σε επαφή με το οξυγόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπρηστικό όπλο.

«Το Ισραήλ βομβαρδίζει εσκεμμένα τις δασικές ζώνες με φώσφορο, προκειμένου να προκαλέσει πυρκαγιές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Αμπάς, ένας διασώστης της οργάνωσης Αλ Ρισάλα, που σχετίζεται με το κίνημα Amal, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες δυσκολεύονται να κατασβήσουν τις φωτιές, καθώς ο λιβανικός στρατός δεν στέλνει ελικόπτερα, υπό τον φόβο ότι θα μπορούσε να τα στοχοθετήσει το Ισραήλ.

Ανατολικότερα, η υπηρεσία Ani έκανε επίσης λόγο για «πυρκαγιές κοντά σε εγκαταστάσεις του στρατού του Λιβάνου και της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL), στην περιφέρεια της μεθοριακής κοινότητας Μάις ελ Τζαμπάλ και κοντά στην Μπλε Γραμμή, διαχωριστική γραμμή που έχει ορίσει ο ΟΗΕ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο AFP ότι οι φωτιές ξέσπασαν κοντά σε θέσεις του στρατού, χωρίς να έχουν επεκταθεί σε αυτές.

Σε ένα δελτίο τύπου, η UNIFIL έκανε λόγο για μια δασική πυρκαγιά κοντά σε μία από τις θέσεις της στη Χούλα, προσθέτοντας πως την έσβησε χάρη στις κοινές προσπάθειες του λιβανικού στρατού και της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας.

Περισσότεροι από οκτώ μήνες βιαιοπραγιών έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 456 ανθρώπων στον Λίβανο, μεταξύ αυτών 90 άμαχοι και σχεδόν 300 μαχητές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Από την ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 15 στρατιώτες και 11 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

