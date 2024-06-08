Η Μόσχα λέει ότι απώθησε επίθεση ουκρανικών drone στον Καύκασο

Η Ρωσία υποστήριξε ότι απώθησε σήμερα μία επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ενός στρατιωτικού αεροδρομίου στη Βόρεια Οσετία, την πρώτη επίθεση εναντίον αυτής της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού στο Κίεβο επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την επίθεση.

«Τρία αεροπορικά ντρόουν κατερρίφθησαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Μοζντόκ», μια μεγάλη πόλη της Βόρειας Οσετίας, στον ρωσικό Καύκασο, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός διοικητής Σεργκέι Μενιαΐλο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ντρόουν προήλθαν από την πλευρά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση ντρόουν που στοχοθετεί τη Βόρεια Οσετία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από την ουκρανική μεθόριο, μετά την έναρξη των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επίθεση «είχε ως στόχο ένα (τοπικό) στρατιωτικό αεροδρόμιο», σύμφωνα με τον Σεργκέι Μενιαΐλο, ο οποίος έκανε λόγο για «μικρές ζημιές και μικρής έκτασης φωτιές».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου ότι απώθησε μια επίθεση ντρόουν στη Βόρεια Οσετία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στο Κίεβο, μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού επιβεβαίωσε ότι «η σημερινή επίθεση στο αεροδρόμιο στη Βόρεια Οσετία είναι μια ειδική επιχείρηση των GUR», της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού.

Αυτή η μονάδα, στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, είναι γνωστή για τις επιχειρήσεις της στο εσωτερικό της Ρωσίας και των ουκρανικών εδαφών που ελέγχει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

