Λίβανο: Ισραήλ και Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν σήμερα κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας, μια ημέρα μετά την έναρξη ισχύος αυτής που σταμάτησε τις μάχες στον Λίβανο έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο.

Στην πρώτη επίθεση μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση ρουκετών μεσαίου βεληνεκούς στον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι η κατάπαυση του πυρός παραβιάστηκε αφού ύποπτοι, ορισμένοι με οχήματα, έφτασαν σε πολλές περιοχές στη νότια ζώνη.

Ο βουλευτής του σιιτκού κινήματος Χασάν Φαντλάλα κατηγόρησε με τη σειρά του το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας, ανοίγοντας πυρ κατά αμάχων που επέστρεφαν στα χωριά τους κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε εκείνους που επιστρέφουν στα μεθοριακά χωριά», δήλωσε σε δημοσιογράφους έπειτα από συνεδρίαση του κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παραβιάσεις σήμερα από το Ισραήλ, ακόμα και σε αυτή τη μορφή».

Πυρά από ισραηλινά άρματα μάχης έπληξαν σήμερα έξι περιοχές εντός της συνοριακής λωρίδας σήμερα το πρωί, πλήττοντας τη Μάρκαμπα, την Ουαζάνι και την Κφαρσούμπα, τη Χιγιά, την Ταϊμπέ και αγροτικές πεδιάδες γύρω από τη Μαρζαγιούν, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και πηγές ασφαλείας του Λιβάνου.

Όλες οι περιοχές βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τη Μπλε Γραμμή που οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μία από τις πηγές ασφαλείας είπε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μάρκαμπα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιβάλλει ξανά σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί στον πληθυσμό στον νότιο Λίβανο. «Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση νότια του ποταμού Λιτάνι από τις 5:00 μ.μ. έως τις 7:00 π.μ. αύριο» Παρασκευή, δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιτσάι Αντραΐ, καλώντας τους ανθρώπους νότια του ποταμού να «παραμείνουν εκεί που είναι». Αντίστοιχη απαγόρευση είχε εκδοθεί χθες.

Λιβανέζικες οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους κοντά στα νότια σύνορα προσπάθησαν να επιστρέψουν για να ελέγξουν τις περιουσίες τους. Ωστόσο, Ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν αναπτυγμένοι σε λιβανικό έδαφος σε πόλεις κατά μήκος των συνόρων και δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν drones παρακολούθησης να πετάνε πάνω από περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο για βολές αρμάτων μάχης από τη Χεζμπολάχ ή το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις μπορεί να χρειαστούν έως και 60 ημέρες για να αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, αλλά με βάση τη συμφωνία καμία πλευρά δεν επιτρέπει να εξαπολύσει επιθετικές επιχειρήσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να μην επιτρέψει σε κατοίκους να επιστρέψουν στα χωριά του Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, ο κορυφαίος συνομιλητής για τον Λίβανο στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, δήλωσε χθες ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους που είχαν εγκαταλείψει λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε την επίθεση κατά της Χεζμπολάχ λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί στο βόρειο τμήμα της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψουν μετά την απομάκρυνσή τους λόγω της ρίψης ρουκετών από τον Λίβανο. Περίπου 60.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στον ισραηλινό βορρά δεν έχουν λάβει ακόμη οδηγίες να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Η Χεζμπολάχ έχει πει ότι οι μαχητές της «παραμένουν πλήρως εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τους σκοπούς και τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού» και ότι οι δυνάμεις της θα παρακολουθούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο «με τα χέρια στη σκανδάλη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

