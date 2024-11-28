Γεωργία: «Όχι» στις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ μέχρι το 2028

Το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η χώρα θα αναστείλει τις συνομιλίες για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028, ενώ παράλληλα θα αρνηθεί όλες τις δημοσιονομικές επιχορηγήσεις από τις Βρυξέλλες, μετά από «καταιγισμό προσβολών», όπως ανέφερε, από το μπλοκ, του οποίου η Γεωργία είναι υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η χώρα των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εγγράψει στο σύνταγμά της τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ, αλλά οι σχέσεις της με τις Βρυξέλλες έχουν ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η ΕΕ έχει ήδη αναφέρει ότι το αίτημα της Γεωργίας έχει παγώσει.

Οι δυτικές χώρες ανέφεραν ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες τα επίσημα αποτελέσματα έδωσαν στο κυβερνών φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Ονειρο σχεδόν το 54% των ψήφων, σημαδεύτηκαν από παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

