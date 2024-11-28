Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, αφού εντόπισε δραστηριότητα εκεί, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Η εγκατάσταση είχε χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ρουκετών μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το IDF.

Ο στρατός σημείωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την τοποθεσία μετά τον εντοπισμό της δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, εξαλείφοντας την απειλή.

«Οι IDF αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο, ενεργώντας και εμποδίζοντας οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε ο στρατός.

