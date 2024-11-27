Πρώτες ώρες εκεχειρίας: Βαρύ κλίμα στο Ισραήλ

Κλίμα δυσπιστίας στο Ισραήλ για την μακροημέρευση της εκεχειρίας. Μήνυμα Μπάιντεν προς την Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα, περιλαμβάνοντας και την Τουρκία στους διαμεσολαβητές.

Ισραήλ και Χεζμπολάχ επέλεξαν να μην προβούν σε επίδειξη ισχύος, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία στις 4 η ώρα τα ξημερώματα χωρίς εντάσεις. Ωστόσο, με το πρώτο φως της μέρας και αψηφώντας τις εντολές της κυβέρνησης τηςΒηρυτού , λιβανέζοι πολίτες άρχισαν να επιστρέφουν στα βομβαρδισμένα τους χωριά στον ΝότιοΛίβανο. Τα πλάνα με νεαρούς Σιίτες που κρατούσαν σημαίες της Χεζμπολάχ ανάμεσα στα χαλάσματα, κάνουν από το πρωί τον γύρο του διαδικτύου, ενώ κάτοικοι του χωριού Κίλα, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κατεστραμμένη ισραηλινή κωμόπολη Μετούλα, απομακρύνθηκαν από την περιοχή με προειδοποιητικά πυρά του ισραηλινού στρατού. Με αυτές τις σημειολογικά αντιφατικές εικόνες, συνοψίζονται οι πρώτες ώρες της εκεχειρίας, που προορίζεται να διαρκέσει τις επόμενες 60 μέρες.



Κλίμα δυσπιστίας στο Ισραήλ



Στο Ισραήλ της άλλης πλευράς των συνόρων, το κλίμα παραμένει βαρύ. Ήδη από χθες, ισραηλινοί πολίτες, που εδώ και 14 μήνες έχουν εγκαταλείψει τις πόλεις τους στην μεθόριο με τον Λίβανο, επικρίνουν έντονα τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν. Τη στιγμή που συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο στο κτήριο του Υπουργείου Άμυνας στο Τελ Αβίβ, ακριβώς απέναντι δεκάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά διαδήλωναν σε μία ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν την εκεχειρία με τους τωρινούς όρους. Οι επικρίσεις τους επικεντρώνονται μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέφθηκε η σύσταση νεκρής ζώνης, με έκταση ικανή να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους πως σφαγές παρόμοιες με εκείνες της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν στο βόρειο Ισραήλ.



Αλλά και σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, καμία παράταξη στο Ισραήλ δεν εκφράζει την αισιοδοξία της για την μακροημέρευση της συμφωνίας. Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος είναι ότι, παρότι η συμφωνία υπερψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του περιορισμένης σύνθεσης υπουργικού συμβουλίου (ΚΥΣΕΑ), εν τέλει δεν τέθηκε σε ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου των υπουργών της κυβέρνησης, τη στιγμή που δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις πολιτικών ακτιβιστών απαιτούσαν να ανακοινωθεί δημόσια το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας εκεχειρίας και να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Κνέσετ. Δεν είναι τυχαίο ότι, στο μαγνητοσκοπημένο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου , αφού αναφέρθηκε εκτενώς στις επιχειρησιακές επιτυχίες του πολέμου, διαβεβαίωνε επίμονα τους πολίτες ότι εάν σημειωθεί η παραμικρή παραβίαση της συμφωνίας, ο στρατός θα επιστρέψει δριμύτερος στον Λίβανο ανά πάσα στιγμή, έχοντας την πλήρη πολιτική κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Αισιοδοξία Μπάιντεν για εκεχειρία στη Γάζα



Αντιθέτως, ο μόνος που κρίνει με αισιοδοξία το περιεχόμενο της συμφωνίας εκεχειρίας είναι ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Στο χθεσινό του διάγγελμα, μάλιστα, έστειλε το μήνυμα στην οργάνωση Χαμάς να επιλέξει εάν επιθυμεί να επιτευχθεί μία ανάλογη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι, εκτός από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ, θα συμπεριληφθεί και η Τουρκία στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.



Η απάντηση από πλευράς Χαμάς δεν άργησε να έρθει. Όπως μετέδωσε σήμερα νωρίς το πρωί το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωποι της οργάνωσης δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν στην διαδικασία επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα. Από την άλλη, η πρόθεση Μπάιντεν να συμπεριληφθεί στους διαμεσολαβητές και η Τουρκία, δεν έχει ακόμα σχολιαστεί επίσημα από τους Ισραηλινούς. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι από σήμερα το πρωί, στα δελτία ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης που μεταδίδονται ανά ώρα, το συγκεκριμένο απόσπασμα του μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματος παραλείπεται, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

