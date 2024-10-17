Παγκόσμια θλίψη καταγράφεται για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν του Βρετανού μουσικού, Λίαμ Πέιν, σε ηλικία 31 ετών στην Αργεντινή.

«Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου» στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία κλήθηκε στο ξενοδοχείο CasaSur στις 17:04 (τοπική ώρα, 23:04 ώρα Ελλάδος). Ασθενοφόρο έφθασε επτά λεπτά αργότερα, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του Πέιν.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται.

Οι εφημερίδες La Nacion και Clarin αναφέρουν ότι η αστυνομία εκλήθη στο ξενοδοχείο έπειτα από αναφορές για «ταραξία που ήταν πιθανότατα υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ».

Ο Λίαμ Πέιν έγινε διάσημος ως μέλος του ποπ συγκροτήματος One Direction, μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Νάιαλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον. Το συγκρότημα κέρδισε φήμη αφού τερμάτισε τρίτο στη βρετανική έκδοση του μουσικού διαγωνισμού «X Factor» το 2010. Οι One Direction διαλύθηκαν το 2016 και τα μέλη του συγκροτήματος ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Tο 2019 ο Πέιν κυκλοφόρησε το μοναδικό του σόλο άλμπουμ.

Ο ίδιος αφήνει πίσω του έναν γιο από τη σχέση του με την τραγουδίστρια των Girls Aloud Cheryl.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Λίαμ Πέιν είχε παρακολουθήσει συναυλία του Νάιαλ Χόραν που ήταν μέλος επίσης του συγκροτήματος, One Direction, στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με το περιοδικό Billboard.

Αγρυπνία θαυμαστών έξω από το ξενοδοχείο

Θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο για να θρηνήσουν τον θάνατο του τραγουδιστή.

Αυτός, και η πρώην μπάντα του One Direction, έχουν πολλούς θαυμαστές στη Νότια Αμερική.

Το 2014, η περιοδεία του συγκροτήματος "Where We Are" ξεκίνησε στη Νότια Αμερική. Έπαιξαν στη Μπογκοτά, τη Λίμα, το Σαντιάγο, το Μοντεβιδέο, το Ρίο ντε Τζανέιρο καθώς και δύο βραδιές στο Σάο Πάολο και στο Μπουένος Άιρες.

Η περιοδεία ήταν η περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2014 και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή - προσελκύοντας εκατομμύρια θαυμαστές.

Πολλοί από τους θαυμαστές του γκρουπ μεγάλωσαν με τον Λιαμ και τα άλλα μέλη συγκροτήματος.

Ο Λίαμ Πέιν έγινε διάσημος όταν ήταν μόλις 16 ετών και πέθανε στα 31 του. Πολλοί από τους θαυμαστές του που τον παρακολουθούν από τότε εκτιμάται ότι έχουν παρόμοια ηλικία - καθιστώντας το ακόμα πιο σοκαριστικό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του ΗΒ σε συνεργασία με τις Αρχές στην Αργεντινή

Σε μια δήλωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει: «Είμαστε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές σχετικά με αναφορές για τον θάνατο ενός Βρετανού στην Αργεντινή».

