Η Λευκωσία αντέδρασε στις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά περί «χαριεντισμάτων» στη Βουδαπέστη στη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερντογάν, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Μιλώντας το μεσημέρι στην ΕΡΤ, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διευκρίνισε ότι η Κύπρος δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα άλλων κρατών, πολλώ δε μάλλον της Ελλάδας. Ωστόσο, όσον αφορά τα περί «χαριεντισμάτων» τα οποία αφορούσαν και το Νίκο Χριστοδουλίδη υπογράμμισε ότι επρόκειτο για συζήτηση με ουσία και απέρριψε την αναφορά του Αντώνη Σαμαρά.

Για πρώτη φορά από το 1963, Τούρκος Πρόεδρος κάθισε να συζητήσει έστω και σε έναν καφέ με τον Πρόεδρο της Κύπρου, σχολίασε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι κυπριακή επιδίωξη στο πλαίσιο της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο και από εκεί που μείναμε στις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, «να μιλούμε απευθείας με την Τουρκία» η οποία και αρνείται το διάλογο με τη νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ήταν χαριεντίσματα τόνισε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Ήταν συζήτηση.

Ερωτηθείς για τις αναφορές Σαμαρά για μαγειρέματα και κινήσεις παρασκηνιακές ώστε να επιβληθεί άδικη λύση στο Κυπριακό, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε πως τίποτα δεν υπάρχει στο παρασκήνιο. Υπάρχει μόνο, τόνισε, η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων η οποία βοήθησε και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να προχωρήσει στο Κυπριακό. Όπως υπάρχουν όμως, υπογράμμισε, οι συνεχείς προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης πάντα εντός της διαδικασίας του ΟΗΕ και μόνον αυτής αλλά και η διασύνδεση πλέον της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ με το Κυπριακό, κατόπιν ακριβώς αυτών των προσπαθειών αυτών και της στρατηγικής που εφαρμόζεται.

Πενήντα χρόνια είναι πολλά, κατέληξε, για να εξηγήσει πως κάθε μέρα που περνά δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Υποδεικνύοντας παράλληλα πως τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν «παγωμένες διενέξεις».

Πηγή: skai.gr

