Το νέο τέλος ύψους 100.000 δολαρίων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ για τις βίζες H-1B, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά από εταιρείες τεχνολογίας για την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων, θα ισχύει μόνο για τις νέες βίζες και όχι για τους τρέχοντες κατόχους βίζας ή για τις ανανεώσεις, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Πρόκειται για ένα εφάπαξ τέλος», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.