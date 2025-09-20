Η συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα «ανασταλεί ουσιαστικά» εάν επαναφερθούν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά της χώρας, ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν σε δήλωση το Σάββατο.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, σημειώνει το Reuters.

