Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι την Τρίτη στις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές.

Ο Αντόρνι ανακοίνωσε το προγραμματισμένο ραντεβού το Σάββατο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το Bloomberg. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ερωτηθείς την Παρασκευή αν αναμένει βοήθεια από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Μιλέι είπε ότι η Αργεντινή εργάζεται πάνω σε στρατηγικές για να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει να πληρώσει τα χρέη ύψους περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λήγουν το επόμενο έτος.

«Αυτές οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται χρόνο και δεν κάνουμε ανακοινώσεις μέχρι να επιβεβαιωθούν», δήλωσε ο Mιλέι σε τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς να αναφερθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. «Αλλά εργαζόμαστε πολύ σκληρά, έχουμε προχωρήσει πολύ και είναι επίσης θέμα χρόνου».

Πηγή: skai.gr

