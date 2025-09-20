Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι αν δεν αποδεχτεί την επιστροφή όλων των κρατουμένων που, όπως ισχυρίστηκε, το Καράκας τους ανάγκασε να εισέλθουν στις ΗΠΑ, «το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιους ακριβώς κρατούμενους αναφέρεται, αλλά στην ανάρτησή του κάνει λόγο μεταξύ άλλων και για «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα». Επίσης, δεν διευκρίνισε ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει.

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους ανθρώπους από ψυχιατρικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των χειρότερων ψυχιατρικών ιδρυμάτων στον κόσμο, που η «ηγεσία» της Βενεζουέλας έχει ανάγκασε να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ακόμη και σκοτωθεί, από αυτά τα «τέρατα». ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΩΣ, Ή ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

