Οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν τη Δευτέρα το Ισραήλ να λάβει κάθε προφύλαξη για να προστατεύσει τους αμάχους μετά τις «καταστροφικές εικόνες» από το στρατιωτικό χτύπημα στη Ράφα που σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να κυνηγά τη Χαμάς και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χτύπημα σκότωσε δύο ανώτερους τρομοκράτες της Χαμάς που είναι υπεύθυνοι για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Όμως, όπως ήμασταν ξεκάθαροι, το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για την προστασία των αμάχων.

«Καλούμε τον Ισραηλινό Στρατό και τους εταίρους που βρίσκονται στο έδαφος να αξιολογήσουν τι συνέβη ενώ κατανοούμε ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει έρευνα».

Πηγή: skai.gr

