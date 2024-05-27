Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για το πολύνεκρο περιστατικό στη Ράφα, από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «κατά διοικητών της Χαμάς» προκλήθηκε πυρκαγιά, στην οποία οφείλονται οι θάνατοι Παλαιστίνιων αμάχων.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισραηλινή επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων στη Ράφα.

«Η σφαγή στη Ράφα χθες προκάλεσε των θάνατο 45 μαρτύρων, ανάμεσά τους 23 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι - 249 άνθρωποι τραυματίσθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαμάς.

To ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και παλαιστίνιους γιατρούς, μετά την εκτόξευση οκτώ ρουκετών στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και μήνες την Κυριακή το μεσημέρι.

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

Οι αρχές της Γάζας και οι γιατροί υποστηρίζουν ότι το κέντρο υποδοχής που χτύπησε το Ισραήλ είχε χαρακτηριστεί ως «ασφαλής ζώνη». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα συγκρότημα μαχητών στην περιοχή, σκοτώνοντας δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά να έχει ξεσπάσει στο σημείο, η οποία περιελάμβανε και ένα μεγάλο κοντέινερ στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες οικογένειες, περιτριγυρισμένο από εκατοντάδες σκηνές.

Οργή στην ΕΕ για το ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει το ισραηλινό χτύπημα το βράδυ της Κυριακής σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ράφα όπου τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η επίθεση που ήρθε ως αντίποινα έπειτα από την εκτόξευση οκτώ ρουκετών στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και μήνες την Κυριακή το μεσημέρι είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι να καούν ζωντανοί από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις σκηνές.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων που έχουν καταφύγει στη Ράφα και ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Είμαι εξοργισμένος από τα ισραηλινά χτυπήματα που έχουν σκοτώσει πολλούς εκτοπισμένους στη Ράφα. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν στη Ράφα ασφαλείς ζώνες για τους παλαιστίνιους πολίτες. Απευθύνω έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Νωρίτερα, την οργή του είχε εκφράσει και ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ λέγοντας ότι προωθεί τη στρατιωτική δράση στη νότια Γάζα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που καλεί τη χώρα να σταματήσει αμέσως την ενέργεια αυτή.

«Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συζητήσουν για το πώς να συμφωνήσουμε στην εφαρμογή της απόφασης του παγκόσμιου δικαστηρίου. Το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση παρά το γεγονός πως του ζητήθηκε να σταματήσει. Η απόφαση του παγκόσμιου δικαστηρίου την προηγουμένη βδομάδα για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί» είπε χαρακτηριστικά ο Ζοζέπ Μπορέλ σε σύντομες δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση που έχουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και πρόσθεσε ότι «θα εργαστεί επίσης για την επίτευξη μιας πολιτικής απόφασης για την έναρξη ειδικής αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ για τη συνοριακή διέλευση της Ράφα, γνωστής και ως EUBAM».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.